أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أطلقت الشرطة الأمريكية في مدينة أتلانتا قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين، بعد مقتل الأمريكي من أصل إفريقي رايشارد بروكس، الليلة الماضية.

وفي ليل السبت، أطلق ضابط شرطة النار على رايشارد بروكس في سااحة انتظار سيارات خارج مطعم وينديز في أتلانتا.

ومساء الأحد، نظم محتجون تظاهرة اعتراضًا على واقعة جديدة لمقتل أمريكي أسود برصاص ضابط شرطة، وذلك قبل أن تحاول قوات مكافحة الشغب فضها بالغاز المسيل للدموع، مساء الأحد.

وأشعل عدد من المحتجين النار في مجموعة من السيارات قرب مطعم وينديز، حيث مكان مقتل رايشارد.

يأتي هذا في وقت قال المدعي العام لمقاطعة فولتون بول هاوارد بأتلانتا، في بيان: "لقد بدأ مكتبي بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث".

وأشعل عدد من المحتجين النار في مجموعة من السيارات قرب مطعم وينديز، حيث مكان مقتل رايشارد.

في وقت قال المدعي العام لمقاطعة فولتون بول هاوارد بأتلانتا، في بيان: "لقد بدأ مكتبي بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث".

ويأتي ذلك في غضون ساعات من استقالة رئيسة شرطة المدينة، إريكا شيلدز، بعد مقتل رايشارد (27 عامًا).

وقبل بضعة أسابيع قُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينابوليس، مُثيرًا موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية الممارسة ضد السود في داخل وخارج الولايات المتحدة.