دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عثر خفر السواحل البريطاني، الإثنين، على حطام المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-15" والتي سقطت فوق بحر الشمال بعد إقلاعها من إنجلترا.

وأعلن الجناح الـ48 من المقاتلات في بريطانيا عن العثور على حطام المقاتلة الأمريكية دون العثور على قائدها، وفقا لبيان صدر عن الجناح الإثنين.

وجاء في البيان: "أثمرت جهود البحث التي أجراها خفر السواحل التابع لجلالة الملكة عن تحديد موقع حطام المقاتلة f-15C وتتم عملية الاسترجاع حاليا".

وأضاف الجناح في بيانه: "الطيار مازال مفقودا وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة"، حسبما جاء في البيان.