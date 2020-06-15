أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال دولة عضوا في المنظمة، وفقا لما ذكره المدير العام للمنظمة تدروس أدهانوم، الإثنين.

وأجاب أدهانوم عند سؤاله عن العلاقة بين الجانبين، خلال إيجاز صحفي في مدينة جنيف السويسرية: "نعم الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطط لإنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية في مايو/أيار الماضي ما يشمل وقف تمويل المنظمة من جانب واشنطن.

وقال مدير المنظمة الأسبوع الماضي خلال إيجاز صحفي إن علاقة المنظمة بأمريكا "لا تتعلق بالمال" بل بـ"العمل المشترك" على جهود تطوير الصحة العامة.