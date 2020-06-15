فيديو يُظهر اللحظات التي أطلقت فيها الشرطة النار على رايشارد بروكس في أتلانتا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهر تقرير مكتب الطب الشرعي في مقاطعة فولتون بأتلانتا، أن الأمريكي من أصل إفريقي رايشارد بروكس، تم إطلاق النار عليه مرتين في الظهر.

وحسب بيان صادر عن مكتب الطب الشرعي، يقول تقرير تشريح جثة بروكس إنه مات بسبب تلف في الأعضاء وفقدان الدم من جراء إصابته برصاص الشرطة قرب ساحة مطعم وينديز.

ويسرد تشريح الجثة، الذي تم إجراؤه يوم الأحد، سبب وفاة بروكس، كإطلاق النار عليه في الظهر. وأدرج طريقة وفاته على أنها جريمة قتل.

وطلبت CNN تقرير تشريح الجثة الكامل عند الانتهاء منه.

وفي حديثها مع CNN، قالت محامية عائلة رايشارد بروكس، جاستن ميللر، إنها لم تتطلع على تقرير تشريح الجثة، لكن "نعلم أنه أصيب برصاصتين في الظهر. مرة في منتصف ظهره ومرة ​​في أردافه، وأدت هذه الطلقات لقتله".

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة أتلانتا إنهاء خدمات ضابطين على صلة بمقتل بروكس.