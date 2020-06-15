لندن، بريطانيا (CNN) – أشاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، بتصرف بعض المحتجين المناصرين لحقوق السود بعد أن أنقذوا شابا أبيض بعد تعرضه لإصابة، مشيرا إلى أن اللقطة المتداولة "تُحرك المشاعر".

وقال الناطق باسم جونسون في حديث مع الصحفيين إن اللقطة التي انتشرت بشكل واسع حول العالم خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية، لندن، السبت، "تُحرك المشاعر".

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قائلا: "لا يجب أن يواجه أحد العنصرية الحقيرة والاضطهاد، أعتقد أن فطرية باتريك هاتشينسون في تلك اللحظة تُعبر عن أفضل ما فينا".

وكان قد أنقذ عدد من المحتجين من بينهم هاتشينسون شابا أبيض بعد أن قيل إنه تعرض للاعتداء من قبل عدد من المتظاهرين في لندن السبت، ما أثار ردود فعل إيجابية حول العالم.

وكانت قد جابت احتجاجات واسعة عددا من المدن والعواصم الأوروبية على خلفية مقتل الشاب الأمريكي الأسود، جورج فلويد، في ولاية مينسيوتا الأمريكية على يد أحد عناصر شرطة ميدنية مينيابوليس.