ما العوامل التي ساهمت بالزيادة في العنف المنزلي خلال جائحة كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- حث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومات في جميع أنحاء العالم على التعامل بشكل فوري للحد من حالات العنف المتزايدة ضد النساء والفتيات خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال وضع تدابير قوية لدعم هذه الحالات والحد من ظهورها، كتعيين ملاجئ لاحتواء ضحايا العنف وتوفير الخطوط الساخنة وخدمات الطوارئ والدعم من الشرطة وقطاع العدالة أثناء عملية الإغلاق. ويوصي البرنامج أيضاً بتطوير بروتوكولات جديدة لتقييم الدعم عبر الهاتف أو المنصات المتوفرة عبر الانترنت وتوسيع خدمات الاستجابة الفورية.

وقد قالت راكيل لاغانوس، مديرة فريق الشؤون الجنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الآن هو أهم من أي وقت مضى لنشر رسالة قوية مفادها عدم التسامح مع العنف، وأولئك الذين يمارسونه سيتم محاكمتهم وفقا لأحكام العدالة، وسيتم تقديم العون إلى الناجين ودعمهم".

تأثير جائحة كورونا شمل ارتفاعا متزايدا في حالات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات وخاصة ضمن ظروف عمليات الإغلاق والعزل المنزلي. إليكم في الانفوغرافيك أعلاه العوامل المؤثرة في زيادات حالات العنف المنزلي خلال جائحة كورونا.