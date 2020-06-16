أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، الاثنين، إنه يراجع التحقيقات في واقعتي وفاة أمريكيين من أصل إفريقي شنقا، في فترة زمنية متقاربة، لتحديد إذا ما كانت هناك انتهاكات قد وقعت بحقهما.

وبفارق 10 أيام، حدثت وفاة الرجلين، روبرت فولر (24 سنة)، ومالكولم هارش (38 سنة)، في مدينتي فيكتورفيل وبالمديل بولاية كاليفورنيا. وتبعد المدينتان مسافة 50 ميلا عن بعضهما البعض.

وفي البداية، أبلغت إداراتي شرطة لوس أنجلوس وسان برناردينو عن الحالتين على أنهما يحملان شبهة انتحار.ومازالت الواقعتان قيد مزيد من التحقيق من قبل الإدارات المحلية إلى الآن.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي لوس أنجلوس، في بيان: "يراجع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا وقسم الحقوق المدنية في وزارة العدل بنشاط التحقيقات في وفاة رجلين أمريكيين من أصل أفريقي في مدينتي بالمديل وفيكتورفيل لتحديد ما إذا كانت الانتهاكات لعبت دورًا في وفاتهما".

وتم العثور على روبرت فولر متدليًا من شجرة في مدينة بالمديل صباح يوم 10 يونيو حزيران. وتم العثور على الحبل ومتعلقاته الشخصية وحقيبة ظهره التي كان يرتديها في مكان الحادث، حسبما قال قائد مقاطعة لوس أنجلوس، يوم الاثنين.

ويبحث المحققون في التاريخ الطبي لفولر ويبحثون عن الشاهد الذي أبلغ عن جثة فولر، وكذلك يبحثون عن جهات اتصال في أريزونا ونيفادا. وسيحللون أيضًا هاتف فولر الخلوي ويبحثون عن فيديو مراقبة الحي.

وعلى بعد نحو 50 ميلاً، تحقق إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو أيضًا في وفاة مالكولم هارش، الذي وُجدت جثته مُعلقة بالقرب من مخيم للمشردين في 31 مايو أيار. ولم يكتشف المحققون هناك أدلة على ارتكاب خطأ.