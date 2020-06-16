أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهر تسجيل صوتي نشرته إدارة شرطة مينيابوليس، الاثنين، أن شخصًا معنيًا بمتابعة كاميرات المراقبة شعر أنه من الضروري تنبيه مديره المشرف بشأن استخدام القوة من قبل الضباط المتورطين في وفاة جورج فلويد.

ويشير توقيت التسجيل إلى أنه تم إجراء المكالمة في الساعة 8:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) في 25 مايو أيار، في نفس الوقت الذي تم فيه نقل فلويد بواسطة سيارة إسعاف إلى مركز مقاطعة هينيبين الطبي.

وفي التسجيل يقول مراقب الكاميرات لمشرفه: "لا أعلم، يمكنك الاتصال بي إذا كنت تريد أن تلقي نظرة... لا أعرف ما إذا كان عليهم استخدام القوة أم لا... كلهم جلسوا على هذا الرجل، لذلك لا أعرف ما إذا كانوا بحاجة إليك أم لا، لكنهم لم يقولوا لي أي شيء بعد".

كما أصدرت إدارة شرطة مينيابوليس نسختين من مكالمة طوارىء 911، بما في ذلك نسخة من رجل إطفاء غير معروف في المدينة (خارج وقت الخدمة) شهد الحادث، وقال: "أنا في مبنى 38 وشاهدت حرفيًا ضباط الشرطة لا يأخذون نبضًا ولا يفعلون أي شيء لإنقاذ رجل، وأنا أول المستجيبين بنفسي، ولدي تسجيل فيديو... لقد تصادف أنني كنت في نزهة لذلك، هذا الرجل، قتلوه".

في نسخة أخرى 911، ذكر متصل مجهول كيف أن أحد الضباط "قتل هذا الرجل الذي لم يكن يقاوم الاعتقال"، ثم عُرض على المتصل بعد ذلك فرصة للتحدث مع مراقب في مينيابوليس.