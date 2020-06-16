مقتل 3 من عناصر الجيش الهندي في "مواجهات عنيفة" على الحدود مع الصين

هونغ كونغ (CNN)-- لقي ضابط بالجيش الهندي وجنديان مصرعهما، في وقت متأخر من مساء الاثنين، في "مواجهة عنيفة" على طول الحدود الهندية الصينية، حسبما أكد بيان للجيش الهندي، في الوقت الذي اتهمت فيها الصين قوات الجيش الهندي بعبور الحدود بشكل غير قانوني ومهاجمة صينيين، مما أدى لـ"مواجهات خطيرة" بين الجانبين، بحسب المتحدث باسم الخارجية الصينية.

وأكد بيان الجيش الهندي، وقوع إصابات في الجانبين خلال الاشتباكات، لكنه أشار إلى أن مسؤولين عسكريين كبار من البلدين يجتمعون حاليًا "في مكان ما" لنزع فتيل الأزمة.

واتهمت الصين القوات الهندية بعبور الحدود المتنازع عليها، مساء الاثنين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري، الثلاثاء، إنه "القوات الهندية انتهكت بشكل خطير إجماعنا وعبرت الحدود مرتين للقيام بأنشطة غير قانونية".

وأوضح متحدث الخارجية الصينية، أن الجنود الهنود، واستفزوا وهاجموا أفراداً صينيين، مما أدى إلى مواجهات جسدية خطيرة بين الجانبين، بحسب تعبيره.

وطالب تشاو ليجيان، السلطات الهندية، بـ"اتباع الإجماع"، وتنظيم قواتها العسكرية في الخطوط الأمامية وعدم عبور الحدود، أو إثارة المشكلات من خلال اتخاذ خطوات من جانب واحد "قد تعقد الأمور".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنه قبل اشتباكات مساء الاثنين، "كانت الصين والهند على اتصال وثيق من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية. في 6 يونيو، عقدت قواتنا الحدودية اجتماعا رفيع المستوى وتوصلت إلى توافق مهم حول تخفيف هذا الوضع الحدودي".