أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مُضي مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، قدمًا في نشر كتاب، زعم الأول والنائب العام وليام بار أنه يحتوي على معلومات سرية.

وزعم ترامب أيضًا أن كل محادثة معه تعد سرية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الاثنين: "إذا كان يقوم بكتاب، أعتقد أنه غير مناسب تمامًا".

وأضاف ترامب أنه وضع بولتون فقط في منصب مستشار الأمن القومي في مارس أذار 2018، لأن بولتون لن يحصل على تأكيد شغله وظيفة مختلفة.

وتابع ترامب: "لقد وضعته هنا لأنه لم يتمكن من الحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ.. لقد بقي لفترة قصيرة وشعرت أنه من غير المناسب أن يبقى لفترة أطول. لم أكن منبهرًا".

ويشار إلى أن بولتون بقي منصبه لأكثر من عام، قبل أن يغادره في سبتمبر أيلول 2019.

وحول محتوى كتاب بولتون، قال ترامب: "هذه معلومات سرية للغاية، وحتى المحادثات معي، إنها سرية للغاية... أي محادثة معي سرية"

وزعم ترامب: "إذا خرج الكتاب فهو خالف القانون... أعتقد أنه سيواجه مسؤولية جنائية".

كما رجح ترامب مرارًا وتكرارًا أن كتاب بولتون سيحتوي على أكاذيب، قائلا: "ربما لا يقول الحقيقة، لقد عُرف عنه عدم قول الحقيقة".

ودعا ترامب المدعي العام وليام بار إلى التفكير في ما سيتم القيام به.

في المقابل، كتب محامي بولتون في صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه بعد معالجة سلسلة من طلبات المراجعة من البيت الأبيض على مدى أشهر من الاجتماعات والمكالمات الهاتفية، أخبر البيت الأبيض بولتون أن مراجعة ما قبل النشر لا تتطلب أي تعديلات أخرى.

ومع ذلك، وفقا لمحامي بولتون، حاول البيت الأبيض بعد أسابيع أن يدعي أن مراجعة ما قبل النشر لم تنته - ولكن فقط بعد أن كشفت التقارير العامة عن تاريخ نشر الكتاب.

في حين وصف وليام بار نشر مسؤول سابق كتاب عن فترة وجوده في البيت الأبيض بعد وقت قصير من مغادرته الحكومة، في رأيه، يعد أمرًا "غير مسبوق".

وهذا أيضًا ليس دقيقا. فسبق أن نشر ليون بانيتا وهيلاري كلينتون وبوب جيتس جميع الكتب حول موضوعات الأمن القومي الحالية بعد مغادرتهم إدارة أوباما، ولم تكن حساباتهم جذابة تمامًا على الرغم من نشر كتبهم، بينما كان أوباما لا يزال في منصبه.

وخلال إدارة بوش، كتب السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض سكوت ماكليلان كتابًا غير مقنع عندما كان بوش لا يزال في منصبه.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل.