ترامب يرد على كتاب بولتون: كان يريد الذهاب إلى الحرب فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على كتاب مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، وما ورد فيه من انتقادات حادة للطريقة التي أدار وتعامل فيها مع عدد من القضايا.

رد ترامب جاء بتغريدة قال فيها: "يتكون كتاب جون بولتون المجنون ’الممل للغاية‘ (وفقا لنيويورك تايمز) من الأكاذيب والقصص المزيفة. قال كل خير عني، خلال الطباعة، إلى اليوم الذي طردته فيه. أحمق ساخط وممل يريد فقط الذهاب إلى الحرب. لم يملك أي فكرة، كان منبوذا وتم التخلي عنه بسرور.. يا له من أحمق".

ويذكر أن بولتون تطرق في كتابة إلى العديد من القضايا، منها أن ترامب لم يكن لديه مشكلة تجاه معسكرات الاحتجاز في الصين، وعرض ترامب المساعدة على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تحقيق كانت تجريه وزارة العدل الأمريكية، واصفا أسلوب صناعة القرار بإدارة ترامب بـ"معركة حول الطعام".

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل كتاب بولتون بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية في محكمة اتحادية يوم الثلاثاء، تزعم فيها أن كتاب بولتون المكونة من 500 صفحة "مليئ بالمعلومات السرية"، وقال المدعون إن بولتون تراجع عن عملية التدقيق الجارية في البيت الأبيض للكتاب.