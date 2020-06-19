واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بأنه "خائن".

وقال بومبيو، الخميس في بيان حمل عنوان "كنت في الغرفة أيضًا"، في إشارة إلى عنوان كتاب بولتون الذي يحمل عنوان "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، إنه "لأمر محزن وخطير أن يكون الدور العام الأخير لجون بولتون، هو دور خائن دمر أمريكا بانتهاك ثقتها المقدسة مع شعبها".

وأضاف بومبيو، أنه لم يقرأ الكتاب، "لكن من المقتطفات التي رأيتها منشورة، ينشر جون بولتون عددًا من الأكاذيب، وأنصاف حقائق كاملة، وأكاذيب صريحة".

واختتم وزير الخارجية الأمريكية بيانه برسالة، قال فيها، "لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم: أنت تعلمون أن أمريكا الرئيس ترامب هي قوة للخير في العالم".

بيان مايك بومبيو، جاء بعد يوم واحد نشر أجزاء من كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، والذي وجه فيه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطريقة حكمه للبلاد من خلال مواقف عاصرها خلال شغله مهام منصبه.

وقال بولتون في كتابه الذي من المقرر أن يصدر، الأسبوع المقبل، إن الرئيس الأمريكي طلب مساعدة رئيس الصين في الفوز ب انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة والمقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل 2020.

وأقامت وزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية تطالب بوقف نشر كتاب بولتون، بدعوى إفشائه لأسرار حكومية، من خلال ما يرويه في الكتاب.

واستعرض الكتاب، تفاصيل علاقة الرئيس الأمريكي بعدد من دول العالم، بالإضافة مواقف ترامب في السياسية الخارجية، والتي وصفها بولتون بأنها تتعارض مع المواقف المعلنة للولايات المتحدة.