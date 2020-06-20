بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.. إليكم أرقام وحقائق من حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يصادف اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو/ حزيران من كل عام، ويعتبر هذا اليوم لحظة مهمة لدعم الأشخاص والأفراد الذين أجبروا على النزوح قسراً من بلدانهم في شتى بقاع العالم.

وبحسب تقرير "الاتجاهات العالمية" للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السنوي، وصل عدد النازحين حول العالم إلى 79.5 مليون شخص مع حلول نهاية عام 2019. وذلك نتيجة للحروب والعنف والاضطهاد والانتهاكات لحقوق الإنسان والأحداث التي كان لها أثر على النظام العام 45.7 مليون شخص منهم نزحوا داخلياً، 4.2 مليون شخص منهم في انتظار نتائج طلبات اللجوء، في حين 29.6 صنفوا كلاجئين.

ويظهر التقرير الدول الأعلى نسبة لعدد النازحين منها، لتحتل سوريا المرتبة الأعلى لعدد للنازحين، لتليها فنزويلا ومن ثم أفغانستان. ومن جهة أخرى تعد تركيا من أعلى الدول المستضيفة للنازحين عالمياً لتليها كولمبيا ومن ثم ألمانيا.