ما هي ظاهرة كسوف الشمس وما الطرق السليمة لرؤيتة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية تحدث عند تواجد القمر بين الشمس والأرض لينعكس ظل القمرعندها على سطح الأرض ويحجب ضوء الشمس. ولكن سواء كان الكسوف كاملاً أو جزئياً يجب اتباع إجراءات السلامة اللازمة عند محاولة رؤية كسوف الشمس.

فبحسب ألكس يونغ المدير المساعد للعلوم في قسم علوم الفيزياء الشمسية في مركز "غودارد" لرحلات الفضاء التابع لناسا، فإن أشعة الشمس ما تزال ساطعة للغاية بحيث لا يمكن النظر إليها مباشرة من دون حماية. وأكد يونغ على أهمية النظارات الشمسية الخاصة بكسوف الشمس أو استخدام فلاتر خاصة يمكن تركيبها على المناظير. فأي لمحة من الشمس قد لا تكون غير مريحة للعين فحسب بل أيضاً خطيرة، وقد يؤدي النظر مباشرة إلى تلف الشبكية في العين وهي الجزء الحساس للضوء، حتى أقل فترة من تعرض العين للأشعة فد يتسبب بتشوش الرؤية أو العمى المؤقت.

سواء كنت تستخدم النظارات المصنوعة من الورق المقوى أو أي وسيلة أخرى تأكد من صلاحية الفلتر المستخدم وصحة اتباعه لمعايير السلامة الدولية، كما يمكنك ارتداء نظارات كسوف الشمس فوق نظاراتك الطبية.

وللتأكد من سلامة الوسيلة أو الأداة المستخدمة للنظر إلى الكسوف، الشيء الوحيد الذي ستتمكن من رؤيته هو الشمس فقط، ولكن إذا نظرت ورأيت أن أشعة الشمس ساطعة جداً أو خارج نطاق التركيز أو محاطة بضباب غير اعتيادي فتأكد بأن النظارات المستخدمة غير آمنة.