بوغوتا، كولومبيا (CNN)-- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، إنه على استعداد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (AVN).

يأتي هذا بعد أن قال ترامب، ردًا على تعليقاته الخاصة في مقابلة مع موقع "أكسيوس" في نهاية الأسبوع، إنه سيجتمع فقط مع الدكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو لمناقشة "الخروج السلمي من السلطة".

وغرد ترامب في وقت لاحق بأن إدارته وقفت دائمًا ضد "نظام مادورو القمعي!"

وقال مادورو، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، إنه سيجتمع مع ترامب "بكل احترام" مثلما التقى نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 2015.

وأضاف مادورو: "إجابتي هي أنه مثلما التقيت (جو) بايدن (نائب الرئيس الأمريكي السابق خلال فترة حكم باراك أوباما) وتحدثنا مطولاً وبطريقة محترمة، تم تسجيلها في ذلك الوقت، عند الضرورة أيضًا، أنا على استعداد للتحدث باحترام مع ترامب".

وأشار مادورو في حديثه للوكالة الرسمية أنه في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع بايدن قال "ما الذي نطلبه من الولايات المتحدة؟ ما قلته لنائب الرئيس بايدن، لقد قلت 1000 مرة، علنا ​​وسرًا، علاقات الاحترام، لا أكثر".

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" أُجريت يوم الجمعة ونُشرت في عطلة نهاية الأسبوع، قال ترامب إنه سيفكر في الاجتماع مع مادورو، قائلاً إنه نادرًا ما يعارض عقد اجتماع مع شخص ما.

وأضاف ترامب: "ربما أفكر في ذلك... يرغب مادورو في الاجتماع. وأنا لا أعارض أبدًا الاجتماعات - كما تعلم، نادرًا ما أعارض الاجتماعات".