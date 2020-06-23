واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- طلب فريق الخدمة السرية بالبيت الأبيض، مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي)، من أعضاء السلك الصحفي مغادرته، على الفور، وهو قرار غير معتاد إلى حد كبير دون تفسير.

وجاء القرار تزامنا مع مظاهرة في ميدان حديقة لافاييت، في محيط البيت الأبيض، حيث كان متظاهرون يحاولون إسقاط تمثال للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون في وسط الحديقة.

وفي نهاية المطاف، دفعت الشرطة هؤلاء المتظاهرين إلى خارج الحديقة، بعد رشهم برذاذ الفلفل.