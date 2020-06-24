نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عثر في تسجيلات اكتشفت مؤخرا، أن أنتوني تاتا، مرشح البيت الأبيض لثالث أعلى منصب في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بث مرارا نظريات مؤامرة بأن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، جون برينان، حاول الإطاحة بالرئيس ترامب بل وحاول اغتياله.

ودفع تاتا في تسجيلات إذاعية وظهور تلفزيوني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن برينان بعث بتغريدة مشفرة من أجل اغتيال ترامب في العام 2018، مؤكدا على أن المسؤول الأمريكي السابق أراد ترامب خارج البيت الأبيض.

ورفض متحدث باسم برينان التعليق على هذا الموضوع.

وراجع فريق تحقيقات Kfile بشبكة CNN عشرات التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية التي أجريت مع تاتا، وعثر على أنه أيضا بث نظريات مؤامرة بأن "عصبة الدولة العميقة" من المسؤولين يفضلون رؤية ترامب يفشل أكثر من رؤيته ينجح، وهو ما ردده الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين بإدارته مرارا.

وفي التسجيلات أيضا قال تاتا إن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما وزوجته ميشيل، كانا منخرطين بسلوك وصفه بـ"الخيانة" عبر التعبير عن مخاوفهما من رئاسة ترامب خلال فترة انتقال السلطة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية العام 2016.