أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إنه "لا يثق في تعامل الرئيس ترامب مع جائحة فيروس كورونا"، معتبرًا في حواره مع CNN، مساء الأربعاء، أن استراتيجية الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة في التعامل مع الوباء "ليست شاملة، وغير متسقة"، بحسب وصفه.

وأوضح بولتون في حواره مع وولف بليتزر من CNN، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة من وباء فيروس كورونا في يناير كانون الثاني الماضي 2020، "لم يكن يرغب في سماع أخبار سيئة عن صديقه الرئيس الصيني شي جين بينغ، أو تستر الصين على جائحة فيروس كورونا"، مما "أعاق قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع فيروس كورونا"، بحسب تعبيره.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، في المقابلة، "أعتقد أن هناك كرسي فارغ في المكتب البيضاوي، لأن الرئيس لم يرغب في سماع أخبار سيئة عن صديقه شي جين بينغ"، "لم يرغب في سماع أخبار سيئة عن التستر على الفيروس في الصين أو تأثيره المحتمل على اتفاق التجارة الصيني الذي يريده بشدة".

وأضاف بولتون، أن ترامب "لم يرغب في سماع التأثير المحتمل للوباء على الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على إعادة انتخابه"، وأن الرئيس الأمريكي "غض الطرف عن التحذيرات المبكرة بشأن الفيروس، بشكل أعاق قدرة البلاد على التعامل مع هذا الوباء".

كان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، قال في كتابه الصادر قبل يوم واحد، تحت عنوان "كنت في الغرفة حيث حدث ذلك"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب مساعدة نظيره الصين شي جين بينغ، في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل 2020.

ونشر بولتون في كتابه، تفاصيل أخرى حول علاقة الرئيس الأمريكي بعدد من رؤوساء دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك مواقف معلنة للولايات المتحدة تتعارض مع المواقف الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.