موسكو، روسيا (CNN)-- عرضت السفارة الأمريكية في موسكو "علم الفخر" رمز مجتمع "الميم" بجوار العلم الأمريكي على مقرها، الخميس، وهي خطوة أثارت انتقادات من الكرملين الذي وصفها بأنها "غير مقبولة بموجب القانون الروسي".

وقالت السفارة، في بيان، إنها "عرضت علم الفخر لمجتمع الميم"، مشيرة إلى أن هذا الرمز صنعه الفنان الأمريكي والناشط غيلبرت بيكر، وتم رفعه لأول مرة كرمز للأمل والتنوع في 25 يونيو عام 1978، خلال موكب يوم الحرية للمثليين في سان فرانسيسكو.

وأضافت السفارة الأمريكية أن "شهر يونيو هو شهر الفخر ونحتفل بأن كل شخص يستحق أن يعيش حياة خالية من الكراهية والتحامل والاضطهاد". وقال السفير الأمريكي جون سوليفان إن "حقوق مجتمع الميم هي حقوق إنسان، وحقوق الإنسان عالمية، إن الأمر بهذه البساطة".

وفي عهد الرئيس فلاديمير بوتين، أدخلت روسيا قوانين تحظر ما يسمى "الدعاية للمثلية الجنسية"، وهي الإجراءات التي أثارت إدانات دولية وحقوقية واسعة النطاق.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن عرض السفارة الأمريكية للعلم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لا يمكننا أن نرى مبنى السفارة الأمريكية من الكرملين، هذا هو أول شيء. لكن وزارة خارجيتنا يمكن أن ترى ذلك بالتأكيد، أعتقد أن وزارة الخارجية اهتمت بذلك"، مضيفا: "على أي حال، فإن أي مظهر من مظاهر الدعاية للأقليات الجنسية غير التقليدية وما إلى ذلك في بلدنا غير مقبول بموجب القانون".