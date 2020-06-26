لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شرطة مدينة غلاسكو الاسكتلندية، على تويتر، الجمعة، إن خدمات الطوارئ تتعامل حاليًا مع حادثة في وسط غلاسكو في المملكة المتحدة.

وأعلنت الشرطة في حسابها على تويتر، إغلاق إحدى المناطق، وطالبت المواطنين بتجنب المنطقة في الوقت الحاضر"، مشيرة إلى أن "الوضع محتمل في هذا الوقت ولا يوجد خطر على عامة الناس".

ويظهر الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عدة أشخاص يغادرون أحد المباني رافعين أياديهم، بينما تنتظر الشرطة المسلحة خروجهم قبل الدخول.

وقال مساعد قائد الشرطة في اسكتلندا ستيف جونسون، إن رجلا مشتبها به قتل برصاص الشرطة المسلحة في غلاسكو، وأصيب ضابط شرطة أثناء التعامل مع الحادث.



وأضاف جونسون "نحن مستمرون في التعامل مع الحادث الذي وقع في شارع ويست جورج ستريت غلاسكو ونطلب من الناس تجنب المنطقة"، "ومع ذلك، أود أن أطمئن الجمهور أنه تم احتواء الحادث، وأن الجمهور الأوسع ليس في خطر. حضر ضباط الشرطة المسلحة الحادث ويمكنني أن أؤكد أن رجل مشتبه به قتل برصاص ضابط مسلح".

"أود أن أطمئن الجمهور بأننا في الوقت الحالي لا نبحث عن أي شخص آخر فيما يتعلق بهذا الحادث. يمكنني أيضًا تأكيد إصابة ضابط شرطة أثناء التعامل مع الحادث وأن هذا الضابط يتلقى العلاج في المستشفى"، بحسب جونسون.

وطالب وزير اسكتلندي، المواطنين في مدينة غلاسكو، تجنب منطقة ويست جورج ستريت في غلاسكو حيث وقع الحادث، بينما تتعامل الشرطة معها.

وبحسب ما نقله شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حوالي 20 عربة للشرطة الاسكتلندية وضباط مسلحين وكلاب بوليسية ودروع مكافحة الشغب في مكان الحادث في شارع ويست جورج في غلاسكو، وسط أنباء حول "حادث طعن" محتمل في تلك المنطقة.