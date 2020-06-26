لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وصفت رئيسة وزراء اسكتلندا، حادث الطعن الذي أسفر عن مقتل المنفذ وإصابة 6 أشخاص من بينهم شرطي في وسط مدينة غلاسكو، بأنه كان "مساء مروع لمدينة غلاسكو"، وقالت نيكولا ستورغون "هذه حوادث تصدمنا جميعاً وتترك شعوراً بالقلق. الشرطة من خلال احترافها والتعامل الهادئ مع هذا الوضع احتوت هذا الوضع بسرعة نسبية".

وعبرت الوزيرة الأولى في اسكتلندا عن تعاطفها مع المصابين الستة في حادث الطعن بمن فيهم ضابط الشرطة، مضيفة "يجب علينا جميعًا أن نضعهم في الاعتبار، وأن نضع عائلاتهم في الاعتبار، وأن نتأكد من أننا نركز على كل الأشياء الرائعة التي تجمع مدينتنا معًا".

وأكدت الشرطة الاسكتلندية، استمرارها في التحقيقات حول الحادث، مشيرة إلى أن الحادث الذي وقع في فندق "بارك إن" في ويست جورج ستريت بوسط مدينة غلاسكو، "لم يصنف كحادث إرهابي".

كانت شرطة مدينة غلاسكو الاسكتلندية، طالبت المواطنين بتجنب منطقة وسط المدينة، حيث كانت تتعامل مع حادث طعن.

وأوضحت، أنه تم قتل منفذ الهجوم برصاص الشرطة، لافتة إلى إصابة 6 أشخاص من بينهم شرطي.

ويظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة أشخاص يغادرون فندق "بارك إن" بوسط المدينة، رافعين أياديهم، بينما تنتظر الشرطة المسلحة خروجهم قبل الدخول.

وقال مساعد قائد الشرطة في اسكتلندا ستيف جونسون، إن رجلا مشتبها به قتل برصاص الشرطة المسلحة في غلاسكو، وأصيب ضابط شرطة أثناء التعامل مع الحادث.