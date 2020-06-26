هونغ كونغ (CNN)-- غرمت السلطات المحلية في سنغافورة 7 أجانب، من بينهم 6 تم سحب تصاريح عملهم، بعد إدانتهم بكسر القيود المفروضة في البلاد للحد من انتشار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقًا لبيان وزارة القوى العاملة في سنغافورة، الخميس.

وفي وثائق المحكمة المقدمة إلى CNN، اتهم المدّعون، العمال الأجانب بأنهم "أعطوا انطباعًا بأن قوانيننا يمكن تجاهلها مع الإفلات من العقاب".

وأدين الأجانب السبعة يوم 25 يونيو حزيران، بتجمعهم بالقرب من رصيف روبرتسون، عندما تم حظر التجمعات الاجتماعية. كما تم منع الأجانب الستة الذين تم سحب تصاريح عملهم من قبل وزارة القوى العاملة بشكل دائم من العمل في سنغافورة.

وقالت وثائق المحكمة، إن من بين الأشخاص السبعة المدانين، "أربعة مواطنين بريطانيين"، و"أمريكيين اثنين"، و"أسترالي واحد".

وقالت وزارة القوى العاملة، إن الأشخاص الستة الذين تم إبطال تصاريح عملهم كانوا من بين 140 من حاملي تصاريح العمل الذين واجهوا عواقب مماثلة بين 1 مايو أيار و 25 يونيو حزيران لخرق قيود فيروس كورونا، وإشعارات البقاء في المنزل، وأوامر الحجر الصحي.

وحذر البيان حاملي تصاريح العمل من وجوب الالتزام بالقانون، "سنواصل اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد حاملي تصاريح العمل الذين لا يلتزمون بالمتطلبات، بما في ذلك إلغاء تصاريح العمل".

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة، وصلت، الجمعة، إلى نحو 43 ألف شخص، بينما تم تسجيل 26 حالة وفاة فقط في البلاد.