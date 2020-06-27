أمريكا تسجل أعلى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا..كم بلغت عدد الحالات؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد الإصابات التي تم الإبلاغ عنها بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد، الجمعة، وذلك في ظل رفع العديد من الولايات القيود وإعادة الفتح. حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 40،173 حالة جديدة وفقاً لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وتعاني أكثر من 30 ولاية أعدادًا متزايدة بحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث يعتبر معدل الحالات اليومية في الولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى. وقد أعلنت تسعة ولايات أخرى على الأقل أنها لن تمضي قدماً في المرحلة التالية من إعادة الفتح، وتضم تلك الولايات أريزونا وأركنساس وديلاوير وإيداهو ولويزيانا وماين ونيفادا ونيو مكسيكو ونورث كارولينا.

وعلى الصعيد الوطني، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 40،000 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الخميس، متجاوزة أعلى مستوى سابق في يوم واحد من 24 أبريل وذلك وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. ويظهر تحليل CNN لبيانات جونز هوبكنز معدل ​​عدد الحالات اليومي خلال 7 أيام ليصل إلى 33،035 في يوم الخميس، والذي يعتبر أعلى من أي وقت مضى. فمثل ولاية تكساس، أبلغت عدة ولايات بما فيها أركنساس وجورجيا وتينيسي ويوتا عن أكبر عدد من الحالات اليومية الجديدة يوم الجمعة.

وقال دكتور بيتر هوتز من كلية بايلور للطب في هيوستن إن التطورات تمثل "حالة مفجعة" تتطلب إجراءات أكثر صرامة على الفور، وأضاف لشبكة CNN: "علينا إنقاذ الأرواح في هذه المرحلة".