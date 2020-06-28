أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 4 آخرون في أحد مراكز توزيع متجر وول مارت في مدينة ريد بلاف بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب أليسون هندريكسون، مدير العلاقات العامة بهيئة الصحة.

وقال هندريكسون إن مستشفى سانت إليزابيث في ريد بلاف استقبل ما مجموعه 6 مصابين من مركز توزيع وول مارت، وذلك دون أن يحدد طبيعة إصاباتهم أو أعمارهم.

وقال هندريكسون إن 4 مصابين في حالة جيدة، فيما توفي اثنان.

كانت خدمة الطوارىء تلقت مكالمات عدة عن إطلاق نار نشط في حوالي الساعة 3:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادي بمركز وول مارت.

ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا يعملون في وقت وقوع الحادث، فيما يعد مركز وول مارت من أكبر جهات العمل في مقاطعة تهامة.

يأتي هذا في وقت هرعت العديد من سيارات الإسعاف والمروحيات ووكالات تطبيق القانون إلى مكان الحادث.