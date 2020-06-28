دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حوالي 269 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات لمرة واحدة على الأقل في 2018 وذلك بحسب تقرير المخدرات العالمي 2020 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. حيث يعادل هذا العدد 5.4% من سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم ما بين 15-64 عاماً. خلال الفترة 2009-2018 وصل عدد المتعاطين لأي نوع من المخدرات على المستوى العالمي من 210 مليون إلى 269 مليون.

ومع قدوم جائحة كورونا ما زال تأثيرها على أسواق المخدرات غير معروف ويصعب التنبؤ به ولكن هناك العديد من العوامل الجارية التي قد يكون لها أثر، فقيود الحركة المفروضة قد تجبر بعض المنتجين على البحث عن طرق جديدة لتصنيع المخدرات وذلك بسبب عدم قدرتهم على الوصول للمواد الأساسية المعنية للإنتاج. ويمكن توقع أكبر تأثير فوري على الاتجار بالمخدرات في البلدان التي يتم تهريب كميات كبيرة منها على الرحلات الجوية التجارية. ومقارنة بالأزمة الاقتصادية لعام 2008، بدأ بعض المستخدمين في البحث عن مواد اصطناعية أرخص لتتحول أنماط الاستخدام نحو المخدرات بالحقن.

ومن جهة أخرى، قد تقوم بعض الحكومات بتخفيض الميزانيات المتعلقة بالمخدرات لتكريس ميزانياتها على المجالات المساهمة في التصدي للجائحة، بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

على المدى الطويل من الممكن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي وعمليات الإغلاق المرتبطة به إلى تعطيل أسواق المخدرات، ليؤدي ارتفاع معدل البطالة وقلة الفرص من زيادة احتمالية مشاركة الفقراء والمحرومين في أنماط ضارة من تعاطي المخدرات، مما سيجعلهم يتجهون إلى أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالمخدرات، لتتمركز إما في الإنتاج أو النقل، بحسب تقرير الأمم المتحدة.