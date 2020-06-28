من دولة عربية.. الشرطة الاسكتلندية تكشف هوية مُنفذ حادث طعن غلاسكو

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت الشرطة الاسكتلندية، السبت، إن الرجل الذي قُتل برصاص الشرطة في مدينة غلاسكو، الجمعة، تم التعرف عليه، واسمه بدر الدين عبدالله آدم.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن أباديلا آدم يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو من السودان، بناء على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في وقت سابق من هذا العام.

وقتلت الشرطة في غلاسكو عبدالله آدم بالرصاص، بعد قيامه بحادث طعن يوم الجمعة، في محيط فندق "بارك إن" في شارع جورج ويست.

وأصيب فيه الحادث ستة أشخاص آخرين، من بينهم ضابط شرطة، نُقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت الشرطة الاسكتلندية إلى أنها ستواصل التحقيق في الملابسات المحيطة بالحادث في غلاسكو، وكذلك الظروف التي أدت إلى قيام الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية، مما تسبب في وفاة منفذ الواقعة.