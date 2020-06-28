ترامب يقول إنه كان يمزح بعد هذه التصريحات.. كن أنت الحكم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – حذف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، تغريدة كان قد أعاد نشرها وتضمنت مقطع فيديو لأحد مناصري حملته الانتخابية وهو يهتف "قوة البيض".

وكان قد أعاد ترامب نشر التغريدة التي يظهر في المقطع الذي تتضمنه عدد من مناصري ترامب بينما يقودون سيارات غولف ويهتف أحدهم: "قوة البيض"، قبل أن تختفي التغريدة من صفحة الرئيس الأمريكي على موقع تويتر.

ولاقى هذا الهتاف غضبا واسعا من الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان نفسه، والواقع في ولاية فلوريدا الأمريكية وفي منطقة "The Villages" التي تضم أكبر مجتمع للمتقاعدين في أمريكا، وقد أطلق هؤلاء وابلا من الشتائم والاتهامات ضد مناصري ترامب.

These Black Trump supporters are pathetic. Jake Tapper, who is white, had to push Republican Senator Tim Scott, who is black, just to get Scott to admit the obvious point that Trump tweeting a “white power” video is offensive. https://t.co/63Ogiiny74

وعلق الرئيس الأمريكي على التغريدة التي كان قد أعاد نشرها قائلا: "أناس عظماء" ووجه الشكر لهم مشيرا إلى أنه سيراهم قريبا.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، بعد وقت قصير من اختفاء التغريدة من صفحة ترامب: "الرئيس ترامب من أكثر المعجبين بـ"The Villages"، لم يسمع الجملة التي ظهرت في الفيديو، ما رآه كان الحماس الذي الرائع من مناصريه الكُثر"، على حد تعبيره.

يذكر أنه يمكن سماع جملة "قوة البيض" في أول 10 قواني من الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين تقريبا.