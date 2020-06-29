موسكو، روسيا (CNN)-- نفت السلطات الروسية، الإثنين، وقوع أي تسريبات في محطتين للطاقة النووية غرب البلاد، بعد رصد "إشعاع أعلى من المعتاد" فوق النرويج والسويد وفنلندا في النصف الأول من يونيو/ حزيران الجاري.

وكان المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة أعلن، الأحد، أنه تم رصد مستويات "منخفضة جدا" من النشاط الإشعاعي من صنع الإنسان في البلدان الثلاثة. وأضاف المعهد أنه لم يكن هناك تأثير على البيئة أو صحة الإنسان.

واقترح المعهد الهولندي بعد إجراء حساب للعثور على مصدر النويدات المشعة أنه "يمكن تفسير توليفة من النويدات المشعة عن طريق شذوذ في عناصر الوقود لمحطة الطاقة النووية". وأضاف المعهد أن الحسابات تشير إلى أن النويدات تأتي من اتجاه غرب روسيا، لكن المعهد أكد أنه لا يمكن تحديد بلد المنشأ في الوقت الحالي.

ورداً على ذلك، قالت شركة الطاقة النووية الروسية إنه لم يتم تسجيل أي حوادث في منشأتين نوويتين في غرب البلاد، وأضافت أنه "لم يتم رصد أي حوادث في محطة لينينغراد للطاقة النووية ومحطة كولا للطاقة النووية، حيث تعمل المحطتان بشكل طبيعي، ولا توجد شكاوى حول وظائف المعدات".

من جانبه، نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وقوع أي حادث، وقال: "لدينا نظام استثنائي وحديث لرصد السلامة النووية، وكما رأيت لم تكن هناك أجهزة إنذار تتعلق بأي حالات تهديد أو طوارئ"، مضيفا: "نحن لا نعرف ما هو مصدر هذه التقارير من المتخصصين في هولندا".