دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، المواطنين الروس على الذهاب إلى مراكز الاقتراع، الأربعاء، والتصويت على تعديلات دستورية، بينها تعديل يسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2036.

وكان من المقرر التصويت على التعديلات الدستورية في 22 أبريل/ نيسان الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ما زال ينتشر في روسيا بشكل واسع مع وصول عدد الإصابات إلى 647 ألف حالة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص.

وقال بوتين، في كلمة للشعب الروسي: "غداً، 1 تموز/ يوليو، هو يوم التصويت الرئيسي. أسألكم أيها الأصدقاء الأعزاء أن تقولوا كلمتكم. فصوت كل واحد منكم مهم للغاية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك".

وأضاف بوتين: "اليوم، تم إسدال الستار عن نصب تذكاري لمئات الآلاف من الجنود السوفييت الذين حاربوا بالقرب من رجيف على أرض تفير، ذهبوا إلى المعركة حتى نعيش تحت سماء هادئة، نعمل، نحب، ونبني".

وتابع بوتين بالقول: "فخور بروسيا، بلد الحضارة الفريدة والثقافة العظيمة، بلد حيث ترتبط مصائر وآمال وتطلعات العديد من أجيال أسلافنا ببعضها البعض"، مؤكدا: "نحن ورثتهم، نواصل هذا المسار التاريخي الذي لا ينفصم منذ آلاف السنين. ونعلم أنه عندما نكون معًا، حتى في وضع حرج، يمكننا التغلب على أصعب المهام".