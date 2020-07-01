نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن على 4 مؤسسات إعلامية تقديم أوراقها خلال أسبوع، وذلك في آخر رد من بكين على "قمع وسائل الإعلام الصينية" بأمريكا.

وعدد المتحدث باسم الخارجية الصينية، زاهو لينجيان، الأربعاء المؤسسات المقصودة وهي كل من اسوشيتد بريس ويونايتد بريس انترناشونال وCBS الإخبارية وNPR الإخبارية، قائلا إن بلاده "مجبرة على أخذ هذه الإجراءات كرد على الإجراءات الأمريكية القمعية ضد وسائل الإعلام الصينية بأمريكا".

وطلبت الحكومة الصينية من المؤسسات الإعلامية المذكورة تقديم كشوفها المالية ومعلومات الموظفين فيها.

ويشار على أن إجراءات الصين يأتي عقب تصنيف الإدارة الأمريكية 4 مكاتب إعلامية تابعة للحكومة الصينية منها CCTV وغلوبال تايمز وخدمات الصين الإخبارية وبيبول دايلي كـ"بعثات دولية" الأمر الذي يتطلب منها تقديم أوراقها للحكومة الأمريكية.