فاوتشي يحذر من تسجيل 100 ألف إصابة كورونا في الولايات المتحدة يوميًا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، من تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقال في مقابلة مع شبكة NPR، الأربعاء، إنه "لا يجب أن تكون 100 ألف إصابة في اليوم الواحد"، مضيفًا "استخدمت هذا الرقم لأنني أردت أن أصدم الناس لجذب انتباههم".

وأكد خبير الأمراض المعدية البارز، في شهادته أمام لجنة بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، أنه "بدون تدخل (مثل ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي)، يمكن للولايات المتحدة أن تسجل ما يصل إلى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم، البلاد تشهد بالفعل ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض".

وأوضح أنتوني فاوتشي، أن "السيطرة على تفشي المرض هو ما نقوم به لمعارضة ديناميكيات التفشي. وإذا قمت بأشياء تعزز بشكل أساسي تفشي المرض، فأنت جزء من المشكلة، أنت لست جزءًا من الحل".

وتشهد بعض الولايات الأمريكية، بما في ذلك فلوريدا وتكساس، أعدادًا قياسية في إصابات فيروس كورونا يوميًا، خاصة أنن تلك الولايات كانت من أوائل ما تم الإعلان عن إعادة فتحها في أوائل شهر مايو أيار الماضي.

وقال فاوتشي، "ما رأيناه، والذي اختلف حقًا من ولاية إلى أخرى، كان الناس يتجمعون في الحانات، يتجمعون في حشود بطريقة احتفالية، وهذا أمر مفهوم لأنهم شعروا أنهم محاصرون، دون ارتداء الأقنعة"، "إنه انتهاك لما نحاول القيام به وهو الابتعاد الاجتماعي وارتداء الأقنعة".

وأضاف مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للحساسية والأمراض المعدية، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تخفض الأعداد مرة أخرى، إلى المستويات التي شوهدت في مارس آذار وأبريل نيسان الماضيين، "لكن علينا أن نقوم بالأشياء بشكل مختلف قليلاً"، "عندما نتحدث عن هدف الجميع للمضي قدماً نحو الحياة الطبيعية، من خلال اتخاذ خطوات في برنامج إعادة فتح أمريكا مرة أخرى، وهي إرشادات ذات معايير جيدة ومحددة بدقة"، وأردف "لذا، فإنه حقًا في أيدينا كمجتمع كأمة، كجماهير، لتحقيق ذلك".