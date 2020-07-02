لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة مكافحة الجرائم البريطانية، الخميس، عن تنفيذ "أكبر عملية أمنية" على الإطلاق في المملكة المتحدة، بعد اختراق شبكة سرية للرسائل المشفرة، يستخدمها عناصر الجريمة المنظمة، مما أدى إلى اعتقال مئات المجرمين وضبط العديد من الأسلحة النارية والمخدرات وملايين الجنيهات الإسترلينية نقدا.

وقالت وكالة مكافحة الجرائم إن "شبكة EncroChat، التي توفر خدمة الرسائل الفورية المشفرة عبر الهاتف المحمول، كانت سوقا إجرامية يستخدمها ألف شخص في جميع أنحاء العالم لتنسيق توزيع السلع غير المشروعة وغسل الأموال والتآمر لقتل المنافسين".

وأضافت الوكالة أن العملية الأمنية، التي أطلقت عليها اسم "Venetic"، أدت إلى اعتقال 746 شخصا، ومصادرة 54 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) نقدًا، وضبط 77 سلاحا ناريا وأكثر من طنين من المخدرات.

وتابعت بالقول إنه تم ضبط بنادق آلية ومسدسات وأربع قنابل يدوية وبندقية هجومية من طراز AK47 وأكثر من 1800 طلقة ذخيرة خلال العملية، بالإضافة إلى أكثر من 28 مليون حبة "إتيزولام" (فاليوم الشوارع) من مختبر غير شرعي، وتم مصادرة 55 سيارة عالية القيمة و73 ساعة فاخرة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنها انضمت إلى قوات الأمن في غارة فجر الخميس وهنأت وكالة مكافحة الجرائم على عملها. وأضاف: "تظهر هذه العملية أن المجرمين لن يفلتوا عبر استخدام أجهزة مشفرة لتنفيذ جرائم خسيسة تحت الرادار".

وقال رئيس مجلس قيادة الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة ستيف جوب إن "العملية الفريدة" ركزت على أولئك الذين يُعتقد أنهم على أعلى مستوى من الجريمة المنظمة، مؤكدا أنها "انتصار على أباطرة الجريمة"، فيما وصفت وكالة مكافحة الجرائم عملية "Venetic" بأنها "أكبر عملية من نوعها على الإطلاق في المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أنها بدأت العمل عليها منذ عام 2016، مع وكالات إنفاذ القانون الدولية التي تستهدف شبكة EncroChat.