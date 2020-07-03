أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، جان كاستيكس، رئيسا جديدا للحكومة خلفا لإدوارد فيليب الذي قدم استقالته في وقت سابق من اليوم نفسه.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان صحفي تسمية كاستيكس، وهو شخصية سياسية من اليمين المعتدل خططت لاستراتيجية إنهاء فترة الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورونا، رئيسا للوزراء بعد ساعات من استقالة فيليب.

ويعتبر تعيين كاستيكس في هذا المنصب أول خطوة في حركة التعديلات الحكومية في أعقاب جائحة كورونا والانتخابات المحلية التي كان أداء حزب ماكرون فيها سيئا.

وفي مقابلة مع الصحافة المحلية، الخميس، تحدث الرئيس الفرنسي حول "مسار جديد" وأن فريقا حكوميا جديدا سيتسلم مهامه، في حين أخبر الإليزيه CNN أن الإعلان عن الحكومة سيكون الأسبوع المقبل.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة الفرنسية فإن دور كاستيكس كمنسق استُحدث ليساعد فرنسا على "السيطرة وتقليل انتشار فيروس كورونا في ظل إعادة فتح اقتصاد البلاد"، فقد أشرف على تطبيق قوانين وإجراءات الإغلاق في فرنسا ابتداء من 2 إبريل/نيسان وحتى 11 مايو/أيار.

وشغل رئيس الحكومة الجديدة منصب عمدة منطقة "براد" في جنوب فرنسا منذ 2008 وكان عضوا في حزب الجمهوريين، وهو الحزب السياسي اليميني الذي ينتمي له الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وأكد المتحدث باسم الحزب لـCNN كاستيكس استقال من الحزب قبل تسلم رئاسة الحكومة في المنصب الذي كلفه فيه ماكرون.