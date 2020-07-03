رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته.. وترقب للتعديلات الحكومية

باريس، فرنسا (CNN)—قدم رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، استقالته للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، استعدادا لتعديلات حكومية تتوجه لها انظار المراقبين للشأن الفرنسي.

وقال قصر الإليزيه في بيان: "السيد إدوارد فيليب قدم استقالته من الحكومة لرئيس الجمهورية الذي قبلها، وسيبقى (إدوار فيليب) بتسيير الأعمال مع أعضاء الحكومة حتى تعيين حكومة جديدة."

وكان الرئيس الفرنسي قد ألقى الضوء في مقابلة مع الصحافة المحلية، الخميس، على "مسار جديد" بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" والانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا، حيث قال: "هذه أهداف جديدة للاستقلال والتعمير والمصالحة وسبل جديدة يجب تنفيذها وسيتبعها فريق جديد".

ويتوقع أن يعود رئيس الوزراء إدوارد فيليب إلى منصبه السابق كعمدة لمدينة لي هارف، وهو المنصب الذي أعيد انتخابه مرة أخرى ليشغله في الانتخابات المحلية الجديدة.