اجتمع بالمبعوث الأمريكي إلى أفغانستان.. إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

العالم
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اجتماع بالمبعوث الأمريكي إلى أفغانستان.. إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد طالبا من متابعيه الدعاء له.

وقال قريشي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه شعر بارتفاع طفيف بدرجة حرارته وعزل نفسه على الفور، وأشار إلى أنه سيواصل عمله من المنزل، ويبقى الوقت الذي انتقلت إليه العدوى مجهول.

وجاء نص تغريدة قريشي أيضا: "شعرت هذا المساء بارتفاع طفيف بدرجة الحرارة وعزلت نفسي على الفور في المنزل، لقد جاءت نتيجة فحص Covid-19 الخاصة بي إيجابية".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني قائلا: "الحمدلله أشعر بالقوة والطاقة، سأكون على رأس عملي من المنزل، اذكروني في صلواتكم"، على حد تعبيره.

وكان قد التقى القريشي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان الأربعاء، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.  

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