أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد طالبا من متابعيه الدعاء له.

وقال قريشي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إنه شعر بارتفاع طفيف بدرجة حرارته وعزل نفسه على الفور، وأشار إلى أنه سيواصل عمله من المنزل، ويبقى الوقت الذي انتقلت إليه العدوى مجهول.

وجاء نص تغريدة قريشي أيضا: "شعرت هذا المساء بارتفاع طفيف بدرجة الحرارة وعزلت نفسي على الفور في المنزل، لقد جاءت نتيجة فحص Covid-19 الخاصة بي إيجابية".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني قائلا: "الحمدلله أشعر بالقوة والطاقة، سأكون على رأس عملي من المنزل، اذكروني في صلواتكم"، على حد تعبيره.

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers.

وكان قد التقى القريشي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان الأربعاء، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.