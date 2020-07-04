من أردوغان إلى الأسد.. إليكم قائمة بأطول الفترات الرئاسية في العالم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيرهما الروسي، فلاديمير بوتين، تبرز أسماء زعماء عالميون على قائمة أطول الفترات الرئاسية، ونستعرض لكم في الـ"انفوجرافيك" بالأعلى قائمة بالأسماء وفترات ولايتهم التي تعتبر الأطول على مستوى العالم.

في روسيا أظهرت نتائج الاستفتاء المبكر دعماً واسعاً للإصلاحات الدستورية المقترحة من بوتين، بما في ذلك إصلاح يضم إعادة النظر إلى المدة المتعلقة بولاية الرئاسة. ففي حال فوزه في انتخابات 2024 والانتخابات التي تليها، بعد ست سنوات سيتمكن بوتين من التشبث بالسلطة حتى بلوغه سن الـ84 عاما، ليصل مجموع فترات ولايته للسلطة أكثر من 36 عاماً.

مضى على استلام بوتين للسلطة أكثر من 20 عاماً، حيث احتل المرتبة الــ14 على قائمة القادة الأطول خدمة في العالم، ولا تشمل القائمة العائلات الملكية الذين غالباً ما يخدمون مدى الحياة.

ونظراً لحكمه فقد استلم بوتين مناصب عدة تتراوح ما بين منصب رئيس وزراء ومنصب رئيس بشكل مستمر منذ عام 1999، لينظر إليه كرئيس استبدادي. حيث اعتبرت الانتخابات التي جرت مؤخراً على نطاق واسع بأنها غير ديمقراطية ومصممة لصالحه. مدة حكم بوتين تضعه في صحبة القادة المستبدين مثل الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الرواندي بول كاغامي الذين قاموا بتغيير الدستور بنجاح لتمكين تمديد مدة الحكم لـ35 عاماً.