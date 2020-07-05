أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل 4 أشخاص وأصيب مثلهم في حادثة إطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية، السبت، وفقا لتقرير صدر عن شرطة المدينة.

وقعت الحادثة عند الساعة 11:35 بالتوقيت المحلي السبت، وقالت الشرطة إن الضحايا كانوا يشاركون بتجمع ضخم عندما اقترب نحوهم 4 أشخاص سيرا على الأقدام وفتحوا النار بهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشارت الشرطة إلى أن جميع الضحايا من الذكور، بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما، إذ لقي اثنان من الضحايا مصرعهما في موقع الحادثة.

أما الضحية الثالثة فنُقل إلى مستشفى جامعة شيكاغو بعد تعرضه لإصابات في الصدر والظهر قبل أن يلقى حتفه هناك، في حين نُقل الشخص الرابع البالغ من العمر 14 عاما إلى مستشفى "Comer" للأطفال بعد إصابته بعدة طلقات نارية، قبل أن يتوفى.

وأُصيب 4 آخرون بينهم طفل عمره 11 عاما وآخر 15 عاما، في حين أًصيب شخصان أحدهما يبلغ من العمر 29 عاما والآخر 35 عاما، ولم يتم القبض على الجناة بعد.