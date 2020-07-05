دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المغني الأمريكي، كانيي ويست، الأحد، نيته خوض سباق الرئاسة الأمريكية في الانتخابات المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

جاء ذلك في تغريدة لويست قال فيها: "يجب علينا الآن تحقيق الوعد الأمريكي عبر الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا سأترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ويست واحد من بين أكثر المغنين شهرة في القرن الحادي والعشرين، ولد في أتلانتا عام 1977 ونشأ في شيكاغو بعد أن تطلق والداه. ترك الدراسة الجامعية من أجل الغناء، أولاً كمنتج، ليصدر أول ألبوم له في 2004 تبعتها البومات حازت على المركز الأول لسبع مرات على التوالي.

العام 2014 تزوج ويست الذي تقدر ثروته بأكثر من 100 مليون دولار من نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ويملك ويست شركة انتاج أغاني ووكالة إبداعية وخط أزياء وأحذية، وكان قد صرح في وقت سابق بأنه مدين بنحو 50 مليون دولار.