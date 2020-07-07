أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أُصيب الرئيس البرازيلي، جير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية، الثلاثاء.

وأعلن بولسونارو عبر وسائل إعلام محلية إصابته بالفيروس، وقال عن ذلك: "الجميع كان يعلم أنه (الفيروس) سيصل إلى جزء لا بأس به من عدد السكان عاجلا أم آجلا، وقد جاءت نتيجتي إيجابية".

وروى الرئيس البرازيلي مراحل شعوره بالأعراض قائلا إنه لم يشعر أنه بخير الأحد لكن وضعه الصحي ازداد سوءا الإثنين إذ بدأ يشعر بإرهاق وألم عضلي كما وصلت درجة حرارة جسده إلى 38 درجة مئوية وبناء على تلك الأعراض اشتبه طبيبه بإصابته بفيروس كورونا.

واعترف بولسونارو بأنه ظن أنه أصيب سابقا دون ظهور أعراض عليه واعترف أنه لو أخذ جرعات من دواء كلوروكوين لكان الآن يعمل بشكل طبيعي.

وعن وضعه الراهن قال الرئيس البرازيلي: "أشعر الآن أني بصحة جيدة، أعتقد أن الطريقة التي استخدموا بها هيدروكسي كلوروكوين كانت فعالة وجاءت بنتائج فورية، وأؤكد هنا على ما قاله عدد من الأطباء، إن تناول هذا الدواء في مرحلة مبكرة يأتي بنتائج إيجابية تقترب من الـ100%".

وكان قد قلل بولسونارو من حديث الأطباء والعلماء والمختصين حول فيروس كورونا منذ بدء الجائحة واصفا الفيروس بـ"الزكام البسيط".

وبعد تأكد إصابته بالفيروس، قال الرئيس البرازيلي: "نعلم أن الفيروس قاتل لأولئك الذين يبلغون عمرا معينا، مثلي أكثر من 65 عاما" وتطرق أيضا إلى من يعانون من أمراض مزمنة، وأشار إلى أن الفيروس في هذه الحالة يكون قاتلا، وأردف قائلا: "الجميع كان يعلم ذلك"، على حد تعبيره.