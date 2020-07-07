لندن المملكة المتحدة (CNN)-- حذرت السفارة الروسية لدى بريطانيا من أن نظام عقوبات المملكة المتحدة الجديد، الذي طال 25 مواطنا روسيًا - قد يضر بالعلاقات بين الدولتين.

وقالت السفارة الروسية، الاثنين، في بيان: "قرار اليوم كان من الواضح تمامًا أنه تم تصويره على أنه مجرد تحرك علني".

وأضاف البيان أن "ذلك لن يحسن العلاقات الروسية البريطانية".

وفي يوم الجمعة، قال وزير الخارجية دومينيك راب للنواب في مجلس العموم، إن العقوبات ستستهدف المتورطين في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك 25 مواطنا روسيًا، بسبب إساءة معاملة مُدقق الحسابات والمؤلف الروسي سيرغي ماغنتسكي، الذي كشف فسادًا واسع النطاق في روسيا، تورط فيه مجموعة من مسؤولي الضرائب والشرطة الروس.

ويتجاوز نظام العقوبات البريطاني مسؤولي الدولة ليشمل كذلك الأشخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية. وقال راب: "إذا كنت سياسيًا أو مجرمًا منظمًا، فلن تتمكن من غسل أموال الدم في هذا البلد".

وقالت السفارة الروسية، في بيان إن القرار "صادم"، مضيفة أنه قد يكون "ضارا" للعلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة المتحدة.

وتابع البيان: "لقد صُدمنا بشكل خاص من تعيين كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام ولجنة التحقيق في الاتحاد الروسي ، وكذلك القضاة".

وأضاف أن "روسيا تحتفظ بالحق في الرد على قرار المملكة المتحدة غير الودي اليوم على أساس المعاملة بالمثل".