إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 3 ملايين شخص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، الأربعاء، لتتجاوز 3 ملايين شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 3 ملايين و22 ألفًا و899 إصابة بفيروس كورونا.

وتوفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 131 ألفًا و857 شخصًا، منذ تفشي الوباء في الولايات الأمريكية الخمسين وحتى مساء الأربعاء، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وبلغت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأربعاء، 26 ألفًا و801 إصابة، الأربعاء، بينما تم تسجيل 377 حالة وفاة جديدة.

كانت الولايات المتحدة، التي تعد أكثر دول العالم تضررًا من وباء فيروس كورونا، سجلت قبل يوم واحد، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بالمرض، بينما بدأت ولايات أمريكية إجراءاتها للتخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إحصاءات كورونا الجديدة في الولايات المتحدة، تأتي في وقت يقترب فيه إجمالي أعداد المصابين بالمرض في جميع أنحاء العالم من 12 مليون شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز، الأربعاء، 11 مليونًا و900 ألف و855 إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 545 ألفًا و728 حالة وفاة.