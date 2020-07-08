أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستطبق قيود التأشيرة "على حكومة الصين ومسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين قرروا" المشاركة بشكل كبير في صياغة أو تنفيذ السياسات المتعلقة بوصول الأجانب إلى مناطق التبت".

وقال بومبيو، في بيان: "الوصول إلى المناطق التبتية أمر حيوي بشكل متزايد للاستقرار الإقليمي، بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الصين هناك، وكذلك فشل بكين في منع التدهور البيئي بالقرب من منابع الأنهار الرئيسية في آسيا".

وأضاف بومبيو أن "بكين واصلت بشكل منهجي عرقلة السفر إلى منطقة التبت ذاتية الحكم ومناطق التبت الأخرى من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم من المسؤولين والصحفيين والسياح، بينما يتمتع مسؤولو الصين وغيرهم من المواطنين (الصينيين) بوصول أكبر بكثير إلى الولايات المتحدة".

وقال بومبيو: "بروح المعاملة بالمثل الحقيقية، سنعمل بشكل وثيق مع الكونجرس الأمريكي لضمان وصول المواطنين الأمريكيين بشكل كامل إلى جميع مناطق جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك منطقة تقرير التقييم الثالث ومناطق التبت الأخرى".

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية للحصول على معلومات إضافية حول القيود.