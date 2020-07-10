أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعربت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) عن "أسفها الشديد" لقرار تركيا تحويل موقع "آيا صوفيا"، المُدرج في قائمة التراث العالمي، إلى مسجد، قائلة إن ذلك تم بدون أي إشعار مُسبق.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، في بيان: "آيا صوفيا تحفة معمارية وشهادة فريدة للتفاعلات بين أوروبا وآسيا على مر القرون"، مُضيفة أن وضعها كمتحف يعكس الطبيعة العالمية لتراثها، ويجعلها رمزًا قويًا للحوار.

وأكدت اليونسكو أن الدول الأعضاء بالمنظمة مُلزمة بضمان ألا تؤثر أي تعديلات على المواقع المُدرجة في قائمة التراث العالمي على قيمتها البارزة.

وشددت على ضرورة إخطار اليونسكو مُسبقًا بأي تعديلات من هذا القبيل.

ومن جانبه، قال إرنستو أوتوني، مساعد مدير اليونسكو: "من المهم تجنب أي إجراء تنفيذي، دون مناقشة مسبقة مع اليونسكو، من شأنه أن يؤثر على الوصول المادي إلى الموقع، أو هيكل المباني، أو الممتلكات المنقولة للموقع، أو إدارة الموقع".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى احترام قرار تحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد، مضيفًا في خطاب تليفزيوني، أنه "مثل جميع مساجدنا، ستكون أبوابه مفتوحة للجميع، مسلمين أو غير مسلمين".

وأوضح أردوغان، في كلمته، في أعقاب قراره بتحويل المعلم التاريخي الشهير، إلى مسجد، أن القرار "اتخذته السلطات القضائية والتنفيذية في البلاد"، في إشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء المرسوم الحكومي الصادر في عام 1934 بتحويل "آيا صوفيا" إلى متحف.

وتواجه تركيا وأردوغان، انتقادات دولية واسعة، على خلفية القرار، حيث وصفت وزير الثقافة اليونانية، الخطوة، بأنها "استفزاز للعالم المتحضر"، فيما كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، دعا إلى التراجع عن الخطط فيما يخص هذا المعلم التاريخي الذي تعتبره منظمة اليونسكو "إرثًا تاريخيًا".