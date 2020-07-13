إعادة انتخاب أندريه دودا "حليف ترامب" رئيسًا لبولندا

وارسو، بولندا (CNN)-- أعيد انتخاب الرئيس البولندي الحالي أندريه دودا، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسًا للبلاد، وذلك بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس أن الأصوات المتبقية التي لم يتم فرزها بعد، لن تؤثر على النتيجة الحالية.

وحصل دودا، على 51.21% من الأصوات، بعد أن تم فرز ما يقرب من 99.84% من الأصوات، في حين حصل الخصم المرشح الليبرالي رافال ترزاسكوسكي على 48.79%، فيما بلغت نسبة الإقبال 68.12%، بحسب لجنة الانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية للجولة الثانية من عملية التصويت التي أجريت الأحد، في وقت لاحق من مساء الاثنين.

وكان يفترض أن تجرى هذه الانتخابات في مايو/ أيار الماضي، عندما كان دودا يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، لكنها أرجئت بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان دودا قد فاز في الدورة الأولى التي جرت في 28 يونيو/ حزيران الماضي بـ43.5% من الأصوات، مقابل %30.4 لخصمه تراسكوفسكي.