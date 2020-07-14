اعتقال شخصين من أصول جزائرية في برشلونة في عملية لمكافحة الإرهاب

مدريد، إسبانيا (CNN)-- ألقت الشرطة الإسبانية في إقليم برشلونة، القبض على رجلين من أصول جزائرية، الثلاثاء، في إطار عملية نوعية لمكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكتالونية، موسوس دي إسكوادرا لـCNN، إن العملية بدأت في السادسة من صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، حيث تم مداهمة وتفتيش عدة منازل في حي لابرشلونيتا، في عملية شارك فيها حوالي 100 ضابط.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الكتالونية، أن الاعتقالات مرتبطة بعملية الإسكندرية التي بدأت في عام 2019، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول طبيعة ما إذا كان المتهمان يخططان لتنفيذ هجمات إرهابية أم لا.

لا برشلونيتا هو حي ساحلي في مدينة برشلونة القديمة، وهو حي شهير جدًا بين السكان المحليين والسياح.