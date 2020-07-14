بكين تدعو واشنطن للتوقف عن "إثارة المشكلات" في بحر الصين الجنوبي

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هونغ كونغ (CNN)-- اتهمت الصين، الولايات المتحدة بأنها "مثيرة للمشكلات" بشكل "يقوض" السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، حيث تتواجد حاملتي طائرات أمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الثلاثاء، ردا على سؤال حول بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن بحر الصين الجنوبي، إن الولايات المتحدة "هي حقا تقوض السلام والاستقرار الإقليميين"، معربًا عن أسف بلاده ومعارضتها بشدة لـ"الممارسات الخاطئة للولايات المتحدة، ونحثها على التوقف عن إثارة المشكلات بشأن القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي".

واتهم تشاو ليجيان، الولايات المتحدة بإرسال السفن والطائرات العسكرية المتقدمة على نطاق واسع إلى بحر الصين الجنوبي لـ"العسكرة، والتنمر، وممارسات الهيمنة".

تأتي تعليقات المتحدث باسم الخارجية الصينية، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، رفض بلاده لـ"معظم" المطالبات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، واصفة إياها بأنها "غير قانونية تمامًا، كما هو الحال مع تنمرها ومساعيها للسيطرة على تلك المناطق".

وأعربت بكين، عن رفضها لانتقادات بومبيو، من خلال بيان نشرته سفارة الصين في الولايات المتحددة، متهمة واشنطن بمحاولة "بث الخلاف بين الصين والدول الساحلية الأخرى في تلك المنطقة".

وجاء في بيان السفارة الصينية، أن "وضع بحر الصين الجنوبي ظل سلميا ومستقرا وما زال يتحسن"، مضيفة أن "اصين ملتزمة بحل النزاعات من خلال التفاوض والتشاور مع الدول المعنية مباشرة، وإدارة الخلافات من خلال القواعد والآليات، وتحقيق نتائج مفيدة للجميع من خلال التعاون".

وقال بومبيو، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة عززت سياستها بشأن بحر الصين الجنوبي، مضيفا أن العالم "لن يسمح لبكين بمعاملة بحر الصين الجنوبي كجزء من إمبراطوريتها البحرية".