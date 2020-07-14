أسباب تزايد أزمة الجوع حول العالم وسط تفشي فيروس كورونا.. إنفوغرافيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بشكل كبير على تفاقم أزمة الجوع في المناطق التي ترتكز فيها بؤر المجاعات.

وبحسب التقرير الذي أصدرته منظمة "أوكسفام"، فإنه من المحتمل بحلول نهاية العام، أن يتسبب الجوع في وفاة 12 ألف شخص يوميًا حول العالم، وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد حالات الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تتعدد فيه العوامل التي تساهم في زيادة نسب الجوع ونقص الأغذية، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، مثل تغير المناخ، والنظام الغذائي المتهالك الذين أدى إلى إفقار الملايين من المنتجين والعمال، وفقًا لأوكسفام.

وأشار تقرير أوكسفام، إلى أن حوالي 861 مليون شخص حول العالم، كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 2019، من بينهم 149مليون شخص يعانون من الجوع الذي وصل إلى المستوى الكارثي.

وأوضحت المنظمة الدولية أن "الجائحة إلى جانب النزاعات السياسية، وعدم المساواة وتصاعد أزمة المناخ وعوامل أخرى، تترك الملايين على حافة الجوع".

ويقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع على المستوى الكارثي سيرتفع إلى 270 مليون شخص قبل نهاية العام نتيجة للوباء.