أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، جوناثان هوفمان، إن الولايات المتحدة انسحبت من خمس قواعد في أفغانستان، وخفضت حجم قواتها هناك التي كانت جزءً من الاتفاق المُبرم مع حركة طالبان في فبراير شباط الماضي.

وأضاف هوفمان، في بيان، الثلاثاء: "تم نقل خمس قواعد كانت تحتلها من قبل القوات الأمريكية إلى شركائنا الأفغان".

وأوضح هوفمان أن "الوجود العسكري في أفغانستان لا يزال يركز على القدرات وليس الأرقام. نحافظ على القدرات والسلطات، من الضروري أن نحمي أنفسنا وحلفائنا وشركائنا ومصالح الولايات المتحدة الوطنية".

ولم يشر البيان إلى استمرار علاقات طالبان بالقاعدة، وهو أمر تمت الإشارة إليه في تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.

بيان كامل من المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في 135 يومًا منذ توقيع اتفاق الولايات المتحدة مع طالبان

وبموجب الاتفاق الموقعة مع طالبان، كانت أمريكا قد على خفض قواتها في أفغانستان إلى 8600، والانسحاب من خمس قواعد.