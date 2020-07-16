الصين ترد على احتمال فرض ترامب حظر سفر على أعضاء الحزب الشيوعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن فرض إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حظر سفر على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني أو ما يُعرف بـ"CCP" وعائلاتهم، إن طبق فإنه سيكون أمرا "مثيرا للشفقة".

وقال هوا تشونينغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية في رد على سؤال حول ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن احتمال فرض هذا الحظر، حيث طلب توجيه السؤال للسلطات الأمريكية، لافتا إلى أنه إن صحت هذه التقارير فإن الأمر "مثير للشفقة".

وأضاف المتحدث الصيني: "أمريكا هي الدولة الكبرى ولكن ما الانطباع الذي تريد أن تتركه للعالم؟ نأمل أن تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية عن القيام بأي أمر من شأنه تقويض القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول أو تقويض صورتها كدولة أساسية في العالم".

ويذكر أن فرض هذا الحظر سيؤثر على نحو 92 مليون مواطن صيني هم أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالإضافة على عائلاتهم.

ولم يرد المتحدثون باسم كل من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية على طلب صحيفة نيويورك تايمز للتعليق على تقريرها.