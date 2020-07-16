قضاء بريطانيا: يجب السماح بعودة فتاة سافرت للانضمام إلى داعش

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أصدر القضاء البريطاني، الخميس، حكمة بوجوب عودة شيماء بيغم التي سافرت إلى سوريا العام 2015 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، والسماح بها بدخول بريطانيا لمواجهة قضية سحب جنسيتها.

شيماء بيغم

وكانت جنسية بيغم التي تبغ من العمر الآن 20 عاما قد سحبت في الـ19 من فبراير/ شباط 2019 من قبل وزير الداخلية حينها، ساجد جافيد، وذلك في أعقاب العثور عليها في مركز للاجئين شمال سوريا.

واستأنفت بيغم هذا القرار في 13 يونيو/ حزيران 2019 إلا أن الحكومة البريطانية رفضت السماح لها بالسفر إلى البلاد لمتابعة قضية الاستئناف، حيث تقبع في الوقت الحالي في مركز حجز تديره قوات سوريا الديمقراطية.

ويذكر أن بيغم التي تحمل أيضا الجنسية البنغلادشية بالأصل، تزوجت من مقاتل بداعش وأنجبت 3 أطفال توفوا جميعهم.